26.53 / 26.73 30.99 / 31.40
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Моргенштерна звинуватили в розстрілі в Пермі: репер відповів

18:01 23 вересня 2021
Моргенштерна звинуватили в розстрілі в Пермі: репер відповів

Скандальний репер Алішер Валєєв Моргенштерн, який так і не домігся дозволу на гастролі в Україні, був змушений відхрещуватися від «пермського стрілка» Тимура Бекмансурова.

З ним його несподівано зв'язала директор Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна (вона ж — дочка сенатора Мізуліної), яка заявила, що Бекмансуров був фанатом репера, а такі, як Моргенштерн, «підштовхують підлітків до насильства».

«Всі ці спільноти, групи і блогери працюють в єдиному ключі, щоб сформувати певні настрої у підлітків. Їх завдання полягає в зміні поведінки молоді та підлітків з метою підштовхування їх до скоєння агресивних дій», — заявила вона.

На ці звинувачення репер відреагував філософськи, написавши в мережі, що «можливо, кожен стрілець — фанат Моргенштерна, але не кожен фанат Моргенштерна — стрілець».

Нагадаємо, в результаті стрілянини в Пермському державному університеті загинули вісім чоловік, а моменти кривавої бійні потрапили на відео. Тим часом в історії Бекмансурова вже виявили «український слід» — його батько свого часу воював на Донбасі на боці бойовиків.

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

Пиріг

Поживна та зігріваюча їжа для холодної осені: Валентина Хамайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою

сасанчин

«9 місяців пекла»: переможець «Голосу країни» Сасанчин поскаржився на капризи нареченої

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.