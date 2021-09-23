Моргенштерна звинуватили в розстрілі в Пермі: репер відповів

Скандальний репер Алішер Валєєв Моргенштерн, який так і не домігся дозволу на гастролі в Україні, був змушений відхрещуватися від «пермського стрілка» Тимура Бекмансурова.

З ним його несподівано зв'язала директор Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна (вона ж — дочка сенатора Мізуліної), яка заявила, що Бекмансуров був фанатом репера, а такі, як Моргенштерн, «підштовхують підлітків до насильства».

«Всі ці спільноти, групи і блогери працюють в єдиному ключі, щоб сформувати певні настрої у підлітків. Їх завдання полягає в зміні поведінки молоді та підлітків з метою підштовхування їх до скоєння агресивних дій», — заявила вона.

На ці звинувачення репер відреагував філософськи, написавши в мережі, що «можливо, кожен стрілець — фанат Моргенштерна, але не кожен фанат Моргенштерна — стрілець».

Нагадаємо, в результаті стрілянини в Пермському державному університеті загинули вісім чоловік, а моменти кривавої бійні потрапили на відео. Тим часом в історії Бекмансурова вже виявили «український слід» — його батько свого часу воював на Донбасі на боці бойовиків.

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