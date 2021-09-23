Меган Маркл і принц Гаррі вперше публічно вийшли у світ в США

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які проживають у Каліфорнії та яких журнал Time включив до списку найвпливовіших людей світу, прибули з триденним візитом до Нью-Йорка. Це перший спільний офіційний вихід у світ пари після їхнього переїзду в США. Досі через пандемію коронавірусу вони з'являлися разом тільки віртуально.

HARRY AND MEGHAN IN NEW YORK BABY pic.twitter.com/5nruQFtc6E — Myra (@SussexPrincess) September 23, 2021

Меган і Гаррі в супроводі мера міста Білла де Блазіо та його сім'ї, а також губернатора штату Нью-Йорк Кеті Хокул, відвідали One World Trade Center (Всесвітній торговий центр 1) — центральна будівля в новому комплексі Всесвітнього торгового центру, який було відкрито у 2014 році — замість веж-близнюків, зруйнованих в результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Герцог і герцогиня Сассекські обидва були у траурному чорному. Меган вибрала жакет, топ-водолазку і широкі штани. Вони трималися за руки, посміхалися і махали руками журналістам. Маркл сказала, що рада знову повернутися до Нью-Йорка.

«It's wonderful to be back.»



— Meghan Markle alongside Prince Harry in NYC during the couple’s first joint public outing since the birth of daughter, Lilibet, in June. They join Gov. Kathy Hochul and Mayor Bill de Blasio at One World Trade Center. pic.twitter.com/WQBaAhb7vL — The Recount (@therecount) September 23, 2021

Пізніше 37-річний Гаррі та 40-річна Меган відвідали меморіал жертвам теракту.

У суботу Меган і Гаррі виступлять на концерті Global Citizen Live, де будуть пропагувати вакцинацію.

Дітей, дворічного Арчі та тримісячну Лілібет, подружжя вони залишили вдома.

У Великобританії ЗМІ жартували, що свою поїздку з одного американського міста в інше подружжя обставило, як справжній королівський тур, анонсувавши її напередодні.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Тінь Меган з Музею мадам Тюссо»: фотосесію принца Гаррі і Меган Маркл для журналу Time висміяли в мережі.

Фото Twitter

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