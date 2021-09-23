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Світ

Меган Маркл і принц Гаррі вперше публічно вийшли у світ в США

16:42 23 вересня 2021
Меган Маркл і принц Гаррі

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які проживають у Каліфорнії та яких журнал Time включив до списку найвпливовіших людей світу, прибули з триденним візитом до Нью-Йорка. Це перший спільний офіційний вихід у світ пари після їхнього переїзду в США. Досі через пандемію коронавірусу вони з'являлися разом тільки віртуально.

Меган і Гаррі в супроводі мера міста Білла де Блазіо та його сім'ї, а також губернатора штату Нью-Йорк Кеті Хокул, відвідали One World Trade Center (Всесвітній торговий центр 1) — центральна будівля в новому комплексі Всесвітнього торгового центру, який було відкрито у 2014 році — замість веж-близнюків, зруйнованих в результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Герцог і герцогиня Сассекські обидва були у траурному чорному. Меган вибрала жакет, топ-водолазку і широкі штани. Вони трималися за руки, посміхалися і махали руками журналістам. Маркл сказала, що рада знову повернутися до Нью-Йорка.

Пізніше 37-річний Гаррі та 40-річна Меган відвідали меморіал жертвам теракту.

У суботу Меган і Гаррі виступлять на концерті Global Citizen Live, де будуть пропагувати вакцинацію.

Дітей, дворічного Арчі та тримісячну Лілібет, подружжя вони залишили вдома.

У Великобританії ЗМІ жартували, що свою поїздку з одного американського міста в інше подружжя обставило, як справжній королівський тур, анонсувавши її напередодні.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Тінь Меган з Музею мадам Тюссо»: фотосесію принца Гаррі і Меган Маркл для журналу Time висміяли в мережі.

Фото Twitter

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