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«Загальний наркоз і ШВЛ»: Славу Рабиновича збила машина на півночі Ізраїлю

12:43 23 вересня 2021
Слава Рабинович

В ДТП потрапив американський і російський економічний і політичний аналітик Слава Рабинович, який прогнозував, що «Путін просто так, легко і граючи, не переживе весну, літо і осінь 2021 року». В Ізраїлі його збив автомобіль, про це потерпілий повідомив у своєму Facebook.

«Я йшов пішки по тротуару. На тротуар влетіла машина. Старий дід паркувався в паркувальне місце, перпендикулярно тротуару і замість гальма з усіх сил натиснув на газ. Вбив мене в стіну будинку бампером. Перелом обох ніг. Забрала швидка, зараз в госпіталі. Рентген показав досить складні переломи, — написав Рабинович. — Операція тривала 3,5 години. Загальний наркоз і ШВЛ».

За його словами, через великі ушкодження м'яких тканин встановлені зовнішні фіксатори. Зламані обидві гомілки, належить також дослідження ступеня пошкоджень колінних суглобів.

Нагадаємо, Слава Рабинович розповів, до яких трагічних наслідків призвело правління Путіна та його наближених.

Фото зі сторінки Слави Рабиновича в Facebook

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