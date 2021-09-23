У мережу потрапили два відео, зроблені з різницею у пару годин в столиці Австралії Канберрі. Їх об'єднує один і той же головний герой — кенгуру.

На першому ролику, знятому рано вранці та опублікованому в Facebook, двоє жалісливих перехожих входять в холодну воду, щоб витягти кенгуру, який застряг у штучному озері Берлі-Гріффін. Як пише видання Daily Mail, тварині загрожувала смерть. Чоловіки винесли переляканого і втомленого кенгуру на руках. Він не виявляв агресії до них. І навіть зробив рух, ніби намагається обійняти одного з рятівників. «О, він дякує вам!», — посміявся за кадром автор ролика. Кенгуру, що пережив шок, приходив до тями ще з пів години.

На другому відео, опублікованому в соцмережі TikTok, той же самий кенгуру біля того ж озера нападає на велосипедиста, не даючи йому проїхати. Тварина кілька разів вдарила по велосипеду, яким хлопець потім затулився, як щитом. Ролик супроводжує популярна музика з кінофільму «Роккі» з Сильвестром Сталлоне в ролі боксера Роккі Бальбоа.

Користувачі мережі відзначили, що після свого порятунку представник сумчастих міг би стати добрішим до людей. «Невдячна тварюка», «От і роби після цього добро», — писали у коментарях. На що інші відповідали, що ніякого особливого збитку кенгуру велосипедисту не завдав. Можливо, він, навпаки, перейнявся до людства теплими почуттями, і просто хотів поспілкуватися.

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фото Pixabay

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