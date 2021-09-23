65-річний мільярдер покинув дружину заради 33-річної моделі — і може тепер утратити половину свого статку

Американський мільярдер, інвестор і менеджер хедж-фондів Джон Полсон подав на розлучення зі своєю дружиною Дженні, з якою прожив у шлюбі 21 рік.

Як повідомляє видання Page Six, 65-річний бізнесмен закохався в 33-річну модель, дієтолога та зірку Instagram Аліну де Алмейду, якій належить компанія Effective Lifestyle. Вони познайомилися цього літа. І їхній роман встиг зайти так далеко, що Аліна вже оселилася в розкішних апартаментах коханого в хмарочосі Олімпік-Тауер на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Обидва абсолютно щасливі.

Аліна

Однак роман з де Алмейдою може коштувати Джону величезних грошей.

Коли Полсон у 2000 році одружився з уродженкою Румунії Дженні (її дівоче прізвище Захарія), вони не укладали шлюбного контракту. Більшу частину своїх нинішніх капіталів підприємець заробив за роки їхнього шлюбу. Так, він надзвичайно розбагатів на іпотечній кризі 2008 року, заробивши понад 20 мільярдів доларів. У 2011 році його активи оцінювалися у 38 мільярдів, але відтоді, правда, значно впали.

Так що тепер його 50-річна дружина за законом може претендувати на значну частину спільно нажитого майна, яке за різними даними оцінюється в суму від 4,7 до шести мільярдів доларів.

Розлучення обіцяє стати одним з найдорожчих в історії. Полсон вже найняв досвідчених юристів в спробі захистити свої гроші — серед них і знаменитий адвокат Вільям Забель, який раніше представляв інтереси мільярдера Джордж Сороса.

Дженні теж не буде здаватися без бою і веде переговори з адвокатом Робертом Коеном, серед клієнтів якого були Івана Трамп, Мелінда Гейтс і Майкл Блумберг.

Раніше Полсон розповідав про початок своїх стосунків з майбутньою дружиною. Спочатку Дженні Захарія доставляла обіди в його офіс, а потім стала персональним помічником бізнесмена. За словами Джона, він у той час почав замислюватися про одруження, і Дженні була для нього «ковтком свіжого повітря» — вона не пила, не курила, у неї була весела вдача. Джон почав залицятися до своєї асистентки, але вона довго не бажала з ним зустрічатися — до тих пір, поки він її не звільнить і не знайде їй нову роботу. Зрештою, жінка погодилася піти з Джоном в ресторан на обід. І після 200 обідів він зробив їй пропозицію руки та серця.

У пари є двоє доньок підліткового віку — Жизель і Даніель.

Інсайдери говорять, що останні років 15 чоловік і жінка охололи один до одного та жили кожен своїм життям.

Джон і Дженні

Раніше «ФАКТИ» писали, що Білл і Мелінда Гейтс офіційно розірвали свій шлюб.

Фото PageSix / Anthony Causi / Instagram

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