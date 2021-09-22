На острові Крк в Адріатичному морі біля берегів Хорватії знайшли жінку років 60, яка знаходилася там на самоті. Жінку, яка сиділа на скелі в пустельній та важкодоступній частині острова, де дуже гостре каміння, випадково помітив рибалка, який пропливав мимо. Він побачив жінку на тому ж місці й наступного дня — після чого викликав рятувальників.

Вона не пам'ятала свого імені та звідки вона родом. Але добре говорила англійською, а також іншими мовами.

У врятованої не було при собі жодних речей чи документів. Вона була дуже слабка. Судячи з усього, на острові вона провела кілька днів — в той час, як поруч бродили ведмеді. На її обличчі та тілі були порізи й синці.

Жінку відправили до лікарні, а поліція Хорватії зайнялася встановленням її особистості. І навіть використовувала технології штучного інтелекту, намагаючись впізнати невідому через соцмережі та міжнародні бази.

Кінець кінцем, як повідомляє видання The Sun, пацієнтку впізнали її друзі. Вони повідомили, що їй 56 років, вона уродженка Словаччини і звуть її Даніела Адамова. Раніше вона жила у США, була одружена з голлівудським продюсером і працювала ювеліром. Серед її клієнтів були такі зірки, як співачка Дайана Росс, акторки Барбра Стрейзанд, Бріжит Бардо. Прикраси роботи Даніели носили актори в серіалі «Друзі».

Пояснити, як Адамова потрапила на острів, її знайомі не можуть. З чоловіком вона розлучилася у 2000 році і повернулася до Словаччини, звідки потім переїхала в Ірландію. Дітей у неї немає.

Даніела зі своїми прикрасами

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