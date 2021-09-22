Партія Путіна отримала конституційну більшість в Держдумі РФ, а вибори в Криму світ не визнав

Центральна виборча комісія РФ (ЦВК) за підсумками обробки 100% протоколів по виборах депутатів до Державної думи Росії повідомила про перемогу правлячої партії «Єдина Росія», яка отримала 49,82% голосів. Крім неї, до нового складу Держдуми пройшли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедлива Росія — Патріоти — За правду» (7,46%) і «Нові люди» (5,32%) .

За даними ЦВК, «Єдина Росія» сформує в нижній палаті парламенту конституційну більшість у складі 310 депутатів, обраних за партійними списками та в одномандатних округах.

Незалежний електоральний аналітик Сергій Шпількин впевнений, що без фальсифікацій реальний результат «Єдиної Росії» склав би не більше 33%.

Європейський союз у своїй заяві розкритикував хід голосування в Росії, яке «пройшло в атмосфері залякування критичних і незалежних голосів і без міжнародного спостереження, яке заслуговує на довіру».

Настільки ж негативно оцінили російські вибори в США та Великобританії. «Вибори в Держдуму 17−19 вересня проходили в умовах, що не сприяли вільній та чесній процедурі голосування», — йдеться в заяві Державного департаменту США. МЗС Британії назвав вересневі вибори в Росії «серйозним кроком назад для демократичних свобод в країні». Вашингтон і Лондон особливо відзначили, що не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на суверенній території України, та нагадали про невизнання анексії Криму Росією.

Голосування тривало три дні. Почалося воно у п'ятницю, 17 вересня, що дозволило керівникам державних установ та організацій чинити тиск на працівників. Росіянам настійно рекомендували проголосувати саме в робочий день, не чекаючи вихідних. При цьому керівництво «радило» викласти в соцмережах фото або відео з виборчої дільниці.

Кремль усунув від участі в виборах прихильників Олексія Навального та заборонив розроблену опозиціонером і його помічниками систему «Розумного голосування». Також були зафіксовані численні порушення та виверти, які дозволяють сумніватися в чесності та прозорості голосування.

Змушені були проголосувати й тисячі українців, які перебувають на окупованій території Донбасу та в Криму. З районів Донецької та Луганської областей, контрольованих проросійськими ставлениками, громадян України доставляли сотнями автобусів і поїздів на виборчі дільниці в Ростов-на-Дону. Багатьом з них видавали російські паспорти безпосередньо перед голосуванням. Вибори до російської Держдуми на території анексованого Криму не визнали ЄС, США, Британія, Туреччина і Грузія.

Фото з сайту cikrf.ru: Голова ЦВК РФ Елла Памфілова в режимі відеоконференції доповіла Володимиру Путіну про підсумки виборів до Держдуми

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