COVID-19 в усьому світі пішов на спад вперше з початку червня

Число нових випадків захворювання на COVID-19, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі знизилася вперше з початку червня. Такі відомості були оприлюднені штаб-квартирою ВООЗ ввечері 21 вересня в Женеві. Минулого тижня у світі було зафіксовано 3 мільйони 670 тисяч нових випадків зараження, що на 9% менше, ніж за попередні сім днів.

До цього світові показники неухильно зростали від початку літа, досягнувши плато в серпні. ВООЗ зазначає, що зниження зафіксовано майже на всіх континентах. Тільки в Африці було відзначено незначне збільшення числа нових випадків. Істотне зниження відзначається у Східному Середземномор'ї та Південно-Східної Азії.

Скоротилася й кількість смертей від ковіду. У порівнянні з показником попереднього тижня зниження склало 7%. Померли близько 60 тисяч хворих. Найбільше число нових випадків з летальним результатом за минулий тиждень було зареєстровано у США (12 тисяч 896), Росії (5 469), Бразилії (3 727) та Мексиці (3 689).

Станом на 21 вересня у США від ковіду за весь час пандемії померли 695 тисяч осіб. Це робить нинішню пандемію найсмертоноснішою в історії країни. Від епідемії грипу («іспанки») 1918−1919 років, що досі вважалася наймасштабнішою за кількістю жертв в американській історії, померли близько 675 тисяч осіб. Останнім часом від коронавірусу у США помирає загалом 1 900 осіб на добу. Це найвищий показник з початку березня поточного року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що першою країною ЄС, яка скасувала всі обмеження через коронавірус, стала Данія.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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