Відпочинок у жовтні: названі ТОП-5 турецьких курортів, доступних українцям

На українських курортах вже скінчився оксамитовий сезон, але відпочити можна і в жовтні, вибравши для цього одну з країн з більш м'яким кліматом, наприклад, Туреччину.

Видання «Сегодня» розповідає про бюджетні турецькі готелі у жовтні, а також про особливості курортів, які мотивують їхати мандрівників з усього світу.

Любителям поплавати підійде Мармарис. У жовтні тут панує спокійна атмосфера. Вдень тут — +24,9 ℃, а вночі — + 17,1 ℃, морська вода — +24 ℃. Переліт та тижневий відпочинок на двох з all inclusive — 14800 гривен. В 5 * готелі — 21400 гривень.

Кемер — для любителів гір. Курорт оточують гори та хвойні ліси. Замість піску на пляжі галька, тому вода прозора. І берегова лінія моря понад 60 км. У жовтні тут вдень — +26,6 ℃, вночі +16,1 ℃, температура морської води — + 25,6 ℃.

Тиждень відпочинку з all inclusive та перельотом на двох стартує від 12300 гривень у тризірковому готелі. За «п'ять зірок» потрібно буде заплатити 17600 гривень.

Любителям гольфу варто звернути увагу на Бєлєк. Цей курорт називають преміальним через велику кількість 5 *готелів. Тут піщані пляжі та пологий вхід в море. Курорт оточують кедрові, соснові та евкаліптові ліси.

Температура повітря вдень — +26,2 ℃, а вночі +19,2 ℃ й моря — +25,6 ℃. Ціни від 12900 гривень за номер на двох з перельотом до 18800 гривень.



У Сіде на Анатолійське узбережжі комфортна погода для пляжного відпочинку до початку листопада. Тут денна температура і температура морської води майже рівні — трохи більше + 25 ℃, вночі — +18,8 ℃. Ціни стартують від 12900 гривень.

Тим, хто хоче відпочити більш бюджетно, пропонують Аланію. На курорті велика кількість готелів на будь-який смак та гаманець. Там гарні пляжі з інфраструктурою.

Температура повітря вдень — +25,8 ℃, а вночі — +22,8 ℃ і моря — +25,8 ℃. Ціни від 11800 гривень на двох у готелі «три зірки».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, де ще можна відпочити в жовтні.

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