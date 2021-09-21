Отруєння Скрипаля: прокуратура Британії висунула звинувачення третьому росіянину

До отруєння в англійському Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, крім російських офіцерів Анатолія Чепіги та Олександра Мішкина, причетний третій фігурант — Денис Сергєєв, відомий як «Сергій Федотов», передає «Бі-бі-сі».

Видання пише, що прокурори Контртерористичного відділу CPS дійшли до висновку, що є достатньо доказів того, що Сергєєв-Федотов причетний до змови з метою вбивства Сергія Скрипаля. Він також має відношення до замаху на вбивство Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль та поліціянта Ніка Бейлі.



Ім'я Сергєєва- Федотова в отруєнні Сергія Скрипаля згадувалося у ЗМІ ще на початку 2019 року. Денис Сергєєв — генерал-майор, служить в ГРУ. Імовірно, Сергєєв міг керувати діями Чепіги та Мішкина в Солсбері.



Сергєєв з'явився у Великобританії 2 березня 2018 року рейсом з Москви. У лондонському аеропорту «Хітроу» він був за чотири години до того, як туди потрапили Чепіга і Мішкин.

Сергєєв зупинявся у готелі в центрі Лондона з 2 по 4 березня 2018 року. Слідів отрути «Новачок» в його номері виявлено не було. Передбачається, що він неодноразово зустрічався зі своїми підлеглими Чепігою та Мішкиним у центрі Лондона. У Солсбері, де отруїли Скрипалів, він не їздив. 4 березня вилетів до Москви.

За твердженням британської поліції, у неї достатньо доказів того, що ці троє росіян діяли як одна команда.



Сергєєв, як Чепіга і Мішкин, розшукуються поліцією Великобританії. На всіх трьох видані ордери на арешт.

Британська поліція вважає, що Сергєєв, як і інші підозрювані, ховається в Росії.



Нагадаємо, у березні 2018 року колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в англійському Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли речовиною «Новачок», у причетності звинувачуються агенти російської військової розвідки.



Москва завжди заперечувала й заперечує свою причетність до отруєння в Солсбері.



Як повідомляли «ФАКТИ», Європейський суд з прав людини поклав відповідальність за вбивство колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка на Росію.

Британський суд прийшов до висновку, що Литвиненко був убитий в результаті спецоперації ФСБ, схваленої, ймовірно, особисто директором ФСБ Миколою Патрушевим та президентом Росії Володимиром Путіним.

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