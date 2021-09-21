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Росія не виконуватиме рішення ЄСПЛ у справі про вбивство Литвиненка, — Пєсков

14:20 21 вересня 2021
Олександр Литвиненко

У Кремлі заявили, що відмовляються виконувати рішення Європейського суду з прав людини, який визнав Росію відповідальною за отруєння полонієм колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році у Великобританії та зобов'язав російську владу виплатити 100 тисяч євро його вдові.

«Ми не готові прислухатися до таких рішень», — наводить видання Ведомости заяву прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Він також заявив, що результатів розслідування загибелі Литвиненка нібито досі немає, і ЄСПЛ «навряд чи має повноваження або технологічні можливості володіти інформацією з цього приводу». Тому, за словами Пєскова, робити подібні твердження, «як мінімум голослівно».

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