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З'явилося нове «расистське фото Джастіна Трюдо в чорному гримі» — що не завадило йому перемогти на виборах у Канаді

11:57 21 вересня 2021
Джастін Трюдо в чорному гримі

Напередодні парламентських виборів в Канаді в мережі з'явилася нова «расистська» фотографія прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, яку опублікували його опоненти.

Як повідомляє видання Metro, знімок було зроблено на вечірці у Ванкувері у 2001 році, коли майбутньому главі уряду було 29 років. Темою вечірки були «Арабські ночі». На фотографії Трюдо в тюрбані показує язика. Обличчя його покрито чорним гримом.

У 2019 році (теж напередодні виборів) прем'єру вже доводилося публічно вибачитися за інше фото з тієї ж вечірки, де він зображений з дівчатами.

Втім, витік фотографії й цього разу не завадив Ліберальній партії Трюдо здобути перемогу. Джастін, як очікується, втретє стане прем'єр-міністром Канади. Ліберальна партія, однак, не матиме більшості в парламенті.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на конкурсі «Міс Ірландія» вперше в історії перемогла темношкіра жінка.

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