В’язень, який втік з в’язниці 30 років тому, здався владі, залишившись бездомним через пандемію

Понад 29 років тому, 1 серпня 1992, уродженець колишньої Югославії Дарко Десіч втік з в'язниці австралійського штату Новий Південний Уельс. Як повідомляє Abc.net.au, його засудили до трьох з половиною років ув'язнення за вирощування коноплі для виготовлення марихуани. З них він встиг відсидіти 13 місяців. З в'язниці він вибрався за допомогою ножівки та болторіза. Утікача шукали по всій країні, але марно.

І ось тепер, провівши багато років на втіках, Дарко добровільно здався владі, з'явившись в поліцейській дільниці. Виявилося, що через пандемію коронавірусу Десіч не міг знайти собі роботу, позбувся даху над головою і був змушений ночувати на пляжі.

Життя Дарко було нелегким. Ховаючись, він не мав можливості за все ці роки жодного разу відвідати лікаря і стоматолога. Він не міг отримати водійські права, не міг легально влаштуватися на роботу. Чоловік наймався різноробом і будівельником, отримуючи гроші готівкою. Останнім часом пропозиції щодо роботи різко скоротилися через локдаун. Йому стало нічим платити оренду і з квартири його виселили.

В результаті 64-річний Дарко вважав за краще попроситися назад до в'язниці. Тим більш, що тепер, як виявилося, йому не загрожує депортація на батьківщину. Ще у 2008 році співробітники імміграційної служби, відмовившись від надії знайти біженця Десіча, надали йому право на постійне проживання без його відома.

Дарко пред'явили звинувачення у втечі. Незабаром він повинен постати перед судом.

Тим часом жалісливі австралійці оголосили збір грошей на його користь і вже зібрали близько 25 тисячі австралійських доларів (понад 19 тисяч американських). Вони хочуть найняти йому адвоката і дати другий шанс на нормальне життя. Тим більш, що злочин Десіча не такий вже серйозний. Сучасні закони взагалі стали набагато м'якше стосовно тих, хто вирощує коноплю.

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