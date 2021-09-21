Принц Ендрю, який став дідом, ховається в Шотландії після звинувачень в зґвалтуванні й досі не бачив онуку

Принцеса Йоркська Беатріс оголосила, що 18 вересня вперше стала матір'ю. Поруч з Беатріс та новонародженою дівчинкою перебуває мати принцеси — Сара Фергюсон. А ось її батько принц Ендрю, середній син королеви Британії Єлизавети II, поки ще не бачив онуку.

61-річний герцог Йоркський, як повідомляє видання The Sun, продовжує ховатися у своїй матері в шотландському замку Балморал. Він поїхав туди після звинувачень у зґвалтуванні, які висунула проти нього 38-річна Вірджинія Джуффре. Вона подала позов до суду США, стверджуючи, що, коли їй було всього 17, її змушував займатися сексом з принцом Ендрю бізнесмен Джеффрі Епштейн, якого через багато років визнали винним в організації проституції та педофілії. Ендрю всі звинувачення на свою адресу заперечує.

Американські юристи хочуть вручити йому необхідні документи по цій справі — без чого неможливо почати судовий процес. Однак принц, який постійно проживає в Віндзорі, ховається в Шотландії.

Документи вдалося доставити в віндзорській будинок Ендрю Роял-Лодж, вручивши їх охоронцям. Однак його адвокати називають це незаконним.

Лондонський Вищий суд взявся повідомити принца про позов від імені американських юристів. Юрисдикція суду, однак, не поширюється на Шотландію. Столичному суду потрібно звертатися за допомогою до колег з Единбурга. А це досить клопітно і вимагає часу.

Документи також були вручені американським юристам принца за допомогою служби доставлення FedEx.

Противники монархії обурені поведінкою Ендрю та закликають його припинити грати в хованки, оскільки закон — один для всіх.

Сара Фергюсон, з якою Ендрю хоче одружитися повторно, була з ним в Балморалі, однак поїхала до Лондона, коли прийшов час пологів старшої дочки.

Фото The Sun

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter