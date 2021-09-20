26.61 / 26.79 31.11 / 31.42
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

ЄС не визнає російські вибори в Криму, — речник Єврокомісії

19:24 20 вересня 2021
агітаційний плакат

В Єврокомісії прийшли до висновку, що вибори в Росії 19 вересня відбувалися з численними порушеннями, тому вирішили не визнавати їх результати в включеному Криму. Про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано.

«ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори в Держдуму і регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, без визнаних міжнародних спостерігачів», — цитує спікера Європейська правда.

За словами Стано, при ухваленні рішення було прийнято до відома інформацію надійних джерел, які повідомляли про низку серйозних порушень під час голосування — тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів і правозахисників.

Спікер також заявив про стурбованість тим, що жителям непідконтрольних Києву українських територій в Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах.

«Це суперечить Мінським угодами», — констатував він.

У свою чергу в Державному департаменті США вирішили не визнавати вибори в Держдуму РФ через відсутність вільного і справедливого судочинства.

«Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, в тому числі по Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами», — цитує прес-службу Держдепу РБК-Україна .

Нагадаємо, в СБУ заявили, що видані жителям ОРДЛО (в основному заради участі у виборах до Держдуми) російські паспорти — «несправжні».

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

документи

Страховий стаж для пенсії: як його правильно порахувати

таюне

«Нарешті дочекалася»: «таємна дружина» Винника з оберемком квітів зачарувала щасливою посмішкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.