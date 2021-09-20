В Єврокомісії прийшли до висновку, що вибори в Росії 19 вересня відбувалися з численними порушеннями, тому вирішили не визнавати їх результати в включеному Криму. Про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії Петер Стано.

«ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори в Держдуму і регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, без визнаних міжнародних спостерігачів», — цитує спікера Європейська правда.

За словами Стано, при ухваленні рішення було прийнято до відома інформацію надійних джерел, які повідомляли про низку серйозних порушень під час голосування — тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів і правозахисників.

Спікер також заявив про стурбованість тим, що жителям непідконтрольних Києву українських територій в Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах.

«Це суперечить Мінським угодами», — констатував він.

У свою чергу в Державному департаменті США вирішили не визнавати вибори в Держдуму РФ через відсутність вільного і справедливого судочинства.

«Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, в тому числі по Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами», — цитує прес-службу Держдепу РБК-Україна .

Нагадаємо, в СБУ заявили, що видані жителям ОРДЛО (в основному заради участі у виборах до Держдуми) російські паспорти — «несправжні».

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