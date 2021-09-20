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Справа МН 17: помер один з підозрюваних, — ЗМІ

16:25 20 вересня 2021
Пулатов

Днями ЗМІ повідомили, що нібито раптово помер один з чотирьох підозрюваних у справі збитого бойовиками 17 липня 2014 «Боїнга» Малайзійських авіаліній 55-річний підполковник у відставці Збройних сил Росії Олег Пулатов. Він був заступником глави розвідувальної служби бойовиків так званої «ДНР». У момент пострілу з «Бука» нібито знаходився безпосередньо біля установки.

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Однак нюанс ось у чому. Головуючий на процесі в Гаазі суддя Хендрік Стінхейс повідомив про смерть учасника процесу, не назвавши ні дату, ні прізвище. При цьому ЗМІ пишуть, що помер саме Олег Пулатов, який був єдиним підозрюваним, котрий погодився дати свідчення, але його не встигли допитати.

Користувачі соцмереж активно коментують чутки про смерть російського терориста. Вони не виключають, що Пулатова могли вбити, щоб замести сліди. А ще один підозрюваний у справі МН17, екс- «міністр оборони ДНР» Стрєлков-Гиркин, припустив, що смерть його подільника могли зімітувати, що дозволить вивести його з-під слідства.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку генерала Віктора Назарова, трагедія з малайзійським «Боїнгом» сплутала плани ЗСУ.

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