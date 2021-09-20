Реальний Термінатор: іранський фізик-ядерник був убитий ізраїльськими спецслужбами за допомогою робота-кілера

Авторитетна американська газета The New York Times з посиланням на обізнані джерела повідомила, що фізик Мохсен Фахрізаде, відомий як «батько ядерної програми Ірану», був убитий за допомогою робота-кілера.

У листопаді минулого року Мохсена, який їхав дорогою на схід від Тегерана, розстріляв роботизований кулемет, дистанційно керований через супутник фахівцями ізраїльської розвідувальної служби «Моссад». Новітній комп'ютеризований снайперський пристрій був оснащений штучним інтелектом та «багатокамерними очима». Він здатен виробляти до 600 пострілів на хвилину.

Штучний інтелект допоміг компенсувати 1,6-секундну затримку між моментом, коли зображення з камери досягає дистанційно розташованого снайпера, і реакцією самого снайпера, який керував кулеметом.

Пристрій важив близько тони. Його таємно ввозили в Іран по частинах і збирали на місці.

Чудо-кулемет помістили в кузов пікапа Nissan Zamyad. Його сховали під брезентом і будівельними матеріалами. Сам вантажівка також була обладнана камерами для отримання повного зображення мети та околиць. У неї також була закладена вибухівка, призначена для самознищення.

На під'їзді до місця вбивства розвідники також встановили нібито зламаний автомобіль без колеса, обладнаний камерами відеоспостереження.

Вибух пікапа повинен був повністю знищити снайперський пристрій, однак докази все ж збереглися.

Спочатку повідомлялося, що на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли. Потім іранські ЗМІ звинуватили Ізраїль в організації теракту з використанням дистанційного пристрою. Тепер, майже через рік, ця, здавалося б, фантастична версія, підтвердилася.

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