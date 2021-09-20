На Канарах йде евакуація: вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-Велья — відео

На Канарських островах, що належать Іспанії, йде евакуація. Вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-Велья на острові Пальма.

Потоки лави попрямували до сіл, розташованих поблизу. Місцевим жителям наказано покинути свої будинки. Евакуюють також домашню худобу. Населенню допомагають солдати.

Як повідомляє Бі-бі-сі, на острів прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Виверженню передувала підвищена сейсмічна активність. За минулий тиждень в природному парку Кумбре-Велья, де розташовується вулкан, було зафіксовано понад 22 тисячі підземних поштовхів з максимальною магнітудою в 3,8 бала.

Раніше, як писали «ФАКТИ», в районі мексиканського курорту Акапулько стався потужний землетрус.

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