TikTok перетворює дітей у вандалів: через новий челендж підлітки громлять шкільні туалети і крадуть майно

Після небезпечного «Пуд-Челленджу» у TikTok набирає популярність новий челендж. У США підлітки скоюють акти вандалізму заради роликів. Соцмережа заявила, що блокуватиме новий челендж, повідомляє канал WPTV-TV.

Новий челлендж поширився під хештегом #deviouslick і #deviouslicks. Суть випробування полягає в тому, що підлітку потрібно щось вкрасти зі школи. Це можуть бути рулони з туалетним папером, дорожні знаки з парковок навчальних закладів тощо.

Класичний ролик цього челенджу є демонстрацією того, як дитина дістає з рюкзака вкрадену одну або кілька речей. Також користувачі викладають ролики з самим моментом крадіжки. Вже опубліковано понад 100 000 кліпів челенджу.

Соцмережа вже почала видаляти ролики. TikTok, зокрема, вже видалив відео засновника челенджу — користувача з ніком jugg4elias. Першого вересня він виклав кліп з демонстрацією вкраденої зі школи пачки медичних масок.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відомий педіатр Євген Комаровський розповів в соцмережі про небезпечну дитячу «забаву» — сніффінг. Саме через сніффінг нещодавно загинула неповнолітня дитина в Першотравенську Дніпропетровської області.

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