26.61 / 26.80 31.21 / 31.54
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Окупаційний режим фруктів проти народу овочів»: письменник Глуховський дотепно порівняв ситуацію в Росії з книгою «Чиполіно»

11:52 19 вересня 2021
Дмитро Глуховський

В Росії премію «Автор року» журналу GQ отримав відомий російський письменник Дмитро Глуховський. На церемонії він виступив з яскравою промовою, в якій заявив, що волів би віддати свій приз Джорджу Оруеллу або Джанні Родарі. Закінчив свій виступ Глуховський закликом звільнити політв'язнів.

Відео виступу опубліковано в Instagram письменника.

Публікація від Dmitry Glukhovsky / Глуховскіі̆ (@glukhovsky)


За словами Глухівського, починаючи з 2014 року, місце у списку, в десятці бестселерів продовжує займати Джордж Оруелл з книгою «1984».

Він також зазначив, що Родарі заслуговує такої нагороди за дитячі книги про Чиполіно та «Джельсоміно в країні брехунів», які показують нинішню російську реальність.

«Ну, „1984″ похмуро, але я рекомендую вам, якщо хтось не читав у дитинстві, випадково пропустив, ці дві книги. „Чиполіно“ — це просто все, що зараз розгортається, починаючи з січня, у нас в країні, один в один, дуже смішно. … просто про нас, все ось це — окупаційний режим фруктів проти народу-овочів“, — вважає письменник.

А „Джельсоміно в країні брехунів“ — це така країна, куди потрапляє хлопчик з робітничо-селянської Італії, — нагадав Глуховський. — Потрапляє в країну, де не можна називати речі ні в якому разі своїми іменами. Сир називається „ластиком“, чорнило — це „молоко“, ні в якому разі не можна називати сир „сиром“, а ластик „ластиком“, тому що за це — відразу у в'язницю».

Дмитро Глуховський закликав учасників церемонії чинити так, як вчила в дитинстві мама, навіть якщо зараз вона ж радить «не висовуватися»: «Ми з вами вступаємо в епоху, коли досить вже громадянської мужності, щоб не брехати, не боятися, що не улюлюкати, коли інших штовхають ногами, і не прикидатися. Це вже акт громадянської мужності».

Дмитро Глухівський — російський письменник, журналіст, сценарист та радіоведучий. Є автором в тому числі таких романів, як «Метро 2033», «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», «Майбутнє», «Текст», «Сутінки».

Раніше Глухівський писав, що після анексії Криму, розв'язанні війни на Донбасі, вбивства Бориса Нємцова, в Росії можливо все — «і табори, і репресії, і коляски з Біркенау».

Як повідомляли «ФАКТИ», деякі експерти прогнозують, що через 10 років Росія може розпастися на дрібні держави.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарзан і Корольова

«Тато доньки — не Сергій Глушко»: Наташа Корольова шокувала розповіддю про позашлюбну дитину

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Архістратиг Михаїл

Михайлове чудо: що категорично не можна робити 19 вересня

Гроші повернуть на картку

Українцям компенсують частину сплачених податків: що для цього потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.