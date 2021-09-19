«Окупаційний режим фруктів проти народу овочів»: письменник Глуховський дотепно порівняв ситуацію в Росії з книгою «Чиполіно»

В Росії премію «Автор року» журналу GQ отримав відомий російський письменник Дмитро Глуховський. На церемонії він виступив з яскравою промовою, в якій заявив, що волів би віддати свій приз Джорджу Оруеллу або Джанні Родарі. Закінчив свій виступ Глуховський закликом звільнити політв'язнів.



Відео виступу опубліковано в Instagram письменника.



За словами Глухівського, починаючи з 2014 року, місце у списку, в десятці бестселерів продовжує займати Джордж Оруелл з книгою «1984».

Він також зазначив, що Родарі заслуговує такої нагороди за дитячі книги про Чиполіно та «Джельсоміно в країні брехунів», які показують нинішню російську реальність.



«Ну, „1984″ похмуро, але я рекомендую вам, якщо хтось не читав у дитинстві, випадково пропустив, ці дві книги. „Чиполіно“ — це просто все, що зараз розгортається, починаючи з січня, у нас в країні, один в один, дуже смішно. … просто про нас, все ось це — окупаційний режим фруктів проти народу-овочів“, — вважає письменник.



А „Джельсоміно в країні брехунів“ — це така країна, куди потрапляє хлопчик з робітничо-селянської Італії, — нагадав Глуховський. — Потрапляє в країну, де не можна називати речі ні в якому разі своїми іменами. Сир називається „ластиком“, чорнило — це „молоко“, ні в якому разі не можна називати сир „сиром“, а ластик „ластиком“, тому що за це — відразу у в'язницю».



Дмитро Глуховський закликав учасників церемонії чинити так, як вчила в дитинстві мама, навіть якщо зараз вона ж радить «не висовуватися»: «Ми з вами вступаємо в епоху, коли досить вже громадянської мужності, щоб не брехати, не боятися, що не улюлюкати, коли інших штовхають ногами, і не прикидатися. Це вже акт громадянської мужності».



Дмитро Глухівський — російський письменник, журналіст, сценарист та радіоведучий. Є автором в тому числі таких романів, як «Метро 2033», «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», «Майбутнє», «Текст», «Сутінки».



Раніше Глухівський писав, що після анексії Криму, розв'язанні війни на Донбасі, вбивства Бориса Нємцова, в Росії можливо все — «і табори, і репресії, і коляски з Біркенау».



Як повідомляли «ФАКТИ», деякі експерти прогнозують, що через 10 років Росія може розпастися на дрібні держави.

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