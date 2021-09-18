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Світ

Вчені навчили корів ходити в туалет: названа незвичайна причина

22:05 18 вересня 2021
корови

В Новій Зеландії вчені з Інституту біології домашніх тварин навчили корів ходити в туалет, пише Бі-бі-сі.

Експеримент проводився для того, щоб знизити викиди в атмосферу і сконцентрувати всі відходи життєдіяльності тварин в одному місці. Відомо, що велика рогата худоба — один з найбільших джерел парникових газів.

Коли корови оговтуються в різних місцях, амоній, що міститься в їхній сечі, вступає в реакцію з ґрунтом та утворює газоподібний закис азоту, що має парникову дію.

Один з авторів дослідження Ян Лангбайн заявив, що частково вдалося вирішити цю задачу.

За розрахунками фахівців, нововведення з туалетом для корів, допоможе скоротити забруднення повітря парниковими газами приблизно на 40%, що позначиться на покращенні екології.

Нагадаємо, відомий кліматолог Світлана Краківська в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, з чим пов'язано глобальне потепління, та чи загрожує опустелювання Україні.

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