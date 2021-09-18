Помилилася тюбиком: в Індії дівчина почистила зуби щурячою отрутою і померла

В Індії, яка є одним з лідерів по смертельних випадках від коронавірусу, сталася приголомшлива трагедія. 18-річна мешканка індійського міста Мумбаї випадково почистила зуби щурячою отрутою замість зубної пасти і померла, повідомляє Khaleej Times.

Під час чищення зубів дівчина зрозуміла, що взяли не зубну пасту. Вона відразу прополоскала рот. Про те, що сталося нікому не сказала, злякавшись докорів матері.

Пізніше у неї сильно заболів живіт. У лікарні пацієнтку лікували, не знаючи причину. Її стан не поліпшувався — болі в животі продовжували турбувати.

Дівчина все ж зізналася, що переплутала пасту з щурячою отрутою. Знову потрапила у лікарню. Попри зусилля лікарів, вона померла.

Нагадаємо, під Одесою літній чоловік помер після того, як випив гасу замість спиртного, переплутавши пляшки.

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