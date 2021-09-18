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Розслідувачі виявили таємну дружину Лаврова, яка «всім заправляє» в російському МЗС

14:16 18 вересня 2021
Розслідувачі виявили таємну дружину Лаврова, яка «всім заправляє» в російському МЗС

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, який є чи не найактивнішим прихильником Володимира Путіна, пішов по його стопах і в особистому житті, обзавевшісь таємницею сім'єю — з якоїсь Світланою Полякової (у самого Путіна раніше знайшли навіть «таємну» дочку).

Як встановили розслідувачі Фонду Олексія Навального, її квартира вартістю 700 млн рублів розташована в одному будинку з апартаментами матері Аліни Кабаєвої — на Пречистенці.

Світлана Полякова, яку іноді називають просто Світланою Лавровою, їздить з «чоловіком» в кожне відрядження, а також супроводжує його під час зустрічей з Володимиром Путіним.

Користується «родинними» зв'язками і сім'я Полякової — дочка, у якої в Лондоні є квартира за 4,4 млн фунтів, її 70-річна мати, і навіть 13-річна племінниця, літаючі з офіційними делегаціями «спецбортом».

Друга «сім'я» Лаврова регулярно відпочиває на віллах олігарха Олега Дерипаски, а також користується літаком олігарха як своїм.

За словами разслідувачів, має Світлана Полякова і серйозний вплив у зовнішньополітичному відомстві — кілька людей, які вступили з нею в конфлікт, просто втратили посади.

Нагадаємо, найвідоміше розслідування Фонду Навального — про палац Путіна — удостоїлося Національної премії кінокритики і кінопреси «Білий слон».

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