Не стало зірки популярних російських телесеріалів

У мережі повідомили про смерть 76-річного народного артиста Узбекистану Шухрата Іргашева, що зіграв в більш ніж 100 фільмах і серіалах. У їх числі були знакові «Денний дозор», «Скліфософський», «Нюхач» та інші.

Про смерть друга і колеги повідомив Улугбек Юлдашев, який, тим не менш, на назвав її причину.

«Я від імені друзів і колег висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Шухрата Ібрагімовича», — написав кінодіяч.

Дата похорону поки не визначена.

Шухрат Іргашев народився в Узбекистані в 1945 році. Після закінчення школи працював столяром і слюсарем на Ташкентському заводі «Підйомник». У 1968 році закінчив Ташкентський театрально-художній інститут імені А. Н. Островського. У тому ж році вступив до трупи Ташкентського російського драматичного театру імені Максима Горького. У 1989 році став народним артистом Узбецької РСР. В останні роки жив у Москві.

Свою останню роль в кіно актор зіграв у серіалі «Куба» — в 2016 році.

Нагадаємо, в кінці серпня в Москві на 64 році життя помер російський актор театру і кіно Володимир Яковлєв, який запам'ятався за ролями другого плану в персонажів другого плану в серіалах «Карпов», «Меч», «Сповідь утриманки», «Інтерни», «Слід»,"Марш Турецького", «Звіробій» і «Ранетки».

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