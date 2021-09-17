В Іспанії рятують українську туристку, яка зірвалася з «балкона Європи»

В Іспанії зірвалася зі скелі і впала в море 26-річна українська туристка, яка намагалася зробити ефектне селфі на оглядовому майданчику замку Бенідорм. У народі цей майданчик ще називають «балконом Європи» через її популярність у іноземних туристів.

Як повідомляє ресурс El Espanol, українка відвідувала Бенідорм 14 вересня в компанії одного.

Намагаючись зробити селфі на перилах на тлі пляжу, вона зірвалася і впала з висоти близько 30 метрів в море і хоча рятувальники поста на пляжі зуміли швидко витягти потерпілу з води, не дивлячись на бурхливі хвилі, її госпіталізували в реанімацію лікарні Аліканте в критичному стані.

Нагадаємо, в липні українка виявилася в епіцентрі згубних пожеж в Туреччині, а в травні в цій же країні загинула українська альпіністка.

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