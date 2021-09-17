У Лондоні у віці 81 року після тривалої хвороби помер знаменитий британський винахідник і підприємець Клайв Сінклер. Про це повідомляє видання The Guardian .

Сінклер — один з піонерів персональної комп'ютерної техніки. У 1961 році у віці 21 року він створив компанію Sinclair Radionics, що випускала кишенькові калькулятори. У 1973 році він заснував компанію Sinclair Research, що виробляла домашні комп'ютери. Перші персональні комп'ютери компанії ZX80 і ZX81, які вийшли, відповідно, у 1980 і 1981 роках, коштували приблизно в п'ятеро дешевше комп'ютерів конкурентів.

Найбільшу популярність здобув домашній комп'ютер ZX Spectrum, який з'явився у 1982 році. Він став одним з найбільш продаваних в Європі.

У 1983 році Клайв Сінклер був удостоєний рицарського звання.

Попри те, що він винаходив комп'ютери, Сінклер не користувався Інтернетом, заявляючи, що «не любить бути оточеним технікою, оскільки це відвертає його увагу від створення винаходів». У 2010 він заявив, що взагалі не користується комп'ютером, а замість електронної пошти користується телефоном. А його дочка розповідала, що у Клайва ніколи не було кишенькового калькулятора — замість цього він завжди носив з собою логарифмічну лінійку.

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