Смертельна ДТП з українцями в Польщі: в центрі країни зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

У Польщі в Лодзінському воєводстві у ДТП постраждали українці. В районі населеного пункту Немглови біля Рави-Мазовецької мікроавтобус Volkswagen з громадянами України зіткнувся з фурою MAN, повідомляє Polsat.

Троє осіб в мікроавтобусі (водій та пасажири) загинули на місці, четвертий пізніше помер в лікарні. Також важкі травми отримав водій вантажівки.

Аварія трапилася в другій половині дня 15 вересня. Дорога була заблокована до закінчення розслідування, транспорт було направлено в об'їзд.

У мікроавтобусі ніхто не вижив

Про причини аварії поки не повідомляється. Відомо лише, що водій фури — єдиний, хто вижив — був тверезим.

Як повідомляє Укрінформ, до кінця дня поліція з'ясувала, що серед загиблих у ДТП були двоє українців — чоловіки 39 років і 37 років. Всі, хто знаходилися в мікроавтобусі, були працівниками місцевої будівельної компанії.

Нагадаємо, з початку місяця це вже не перша масштабна ДТП з українцями в Польщі. Раніше біля Любліна мікроавтобус із українцями в'їхав у причіп вантажівки. Водій фури зник із місця аварії, а сімох українців госпіталізували.

Фото victoria. radio/Facebook, Mateusz Szkudlarek / Twitter

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