Колишня дружина співзасновника Microsoft Білла Гейтса, яка подала на розлучення у травні цього року після 27 років сімейного життя, а вже у серпні повністю звільнилася від шлюбних пут, влаштувала розкішний дівич-вечір для своєї старшої дочки Дженніфер перед її весіллям.

Фото з вечірки Дженніфер опублікувала в Instagram. 57-річна Мелінда була щаслива і буквально сяяла в чорній сукні у великий білий горох, який вона доповнила яскраво-рожевим кардиганом. Наречена була в білому, накинувши на плечі ніжно-рожевий шарф.

Святкування відбулося в саду розкішного особняка з видом на озеро в штаті Вашингтон вартістю 125 мільйонів доларів, який раніше був спільним майном Білла та Мелінди Гейтс. Тут подружжя Гейтсів проживало разом зі своїми трьома дітьми багато років. Як саме мільярдер Білл та Мелінда поділили своє майно після розлучення, і хто тепер господар будинку, офіційно не повідомлялося.

Дженніфер з нареченим

Про свої заручини Дженніфер Гейтс, яка вчиться на медика, оголосила у січні 2020 року. Її чоловіком стане Найель Нассар, який народився в Чикаго у родині єгиптян, і виріс в Кувейті. 25-річна Дженніфер і 30-річний Найель познайомилися під час навчання у престижному Стенфордському університеті. Особисті статки Нассара, який професійно займається кінним спортом (його захоплення розділяє міс Гейтс), оцінюється приблизно у 20 мільйонів доларів. У порівнянні з майбутнім тестем Найель майже жебрак. Проте Білл Гейтс неодноразово говорив, що має намір позбавити своїх дітей без спадщини. Бізнесмен збирався залишити своїм нащадкам всього по 10 мільйонів доларів, а решту передати на благодійність. Однак тепер, як писали «ФАКТИ», у місис Гейтс, яка отримала після розлучення велику суму (за чутками — близько 65 мільярдів доларів), буде можливість залишити синові та дочкам солідніші суми.

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