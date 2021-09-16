«Тінь Меган з Музею мадам Тюссо»: фотосесію принца Гаррі та Меган Маркл для журналу Time висміяли у мережі

Фотосесію, яку принц Гаррі та Меган Маркл зробили для американського журналу Time, що включив їх до списку 100 найвпливовіших людей світу і помістив їхній спільний знімок на обкладинку номера, нещадно висміяли у мережі.

Так, британський політичний оглядач і активіст Даррен Граймс відзначив, що Гаррі нагадує тінь своєї дружини — на знімку, де він, одягнений в чорне, стоїть за Меган, яка вся в білому.

«Схоже, він як би … ховається? І що йому нібито сказали: «Гаррі, ти можеш просто визирнути з-за її відмінно покладеної феном пишної зачіски?», — заявила в телеефірі австралійська телеведуча Наталі Барр про фото з обкладинки.

Американська активістка, політичний коментатор і ведуча власного ток-шоу Кендіс Оуенс сказала, що Гаррі виглядає «жалюгідним» і «позбавленим чоловічого начала підкаблучником».

Багато користувачів мережі звернули увагу на те, що фото надмірно відредаговані — Гаррі та Меган виглядають на них неприродно, ніби-то їх образи згенеровані комп'ютером. Хтось порівнював подружжя з восковими фігурами з Музею мадам Тюссо. Звернули увагу також на те, що на фотографіях помітно облисілому останнім часом Гаррі явно «додали» волосся.

Коротке есе про Гаррі та Меган написав всесвітньо відомий шеф-кухар і ресторатор Хосе Андрес — засновник благодійної організації World Central Kitchen, яку підтримує фонд Archewell, створений герцогом і герцогинею Сассекськими.

«У світі, де кожен висловлює думку про людей, яких не знає, Гаррі і Меган відчувають співчуття до тих, кого не знають. Вони не висловлюють думку, вони прямують назустріч боротьбі», — написав він.

Хтось критикував саму ідею включити герцога і герцогиню Сассекських до числв найвпливовіших людей світу. «Вони здатні „давати голос німих“ тільки при озвучці фільмів», — писали в коментарях, нагадуючи про акторське минуле Меган, яка не так давно озвучила диснеївський документальний фільм.

«Це просто смішно», «З тим же успіхом можна було включити до найвпливовіших героїв мультиків», «Я не бачу жодного направлення, в якому вони б надавали позитивного впливу. Це одна з найсмішніших обкладинок за всю історію Time», «Все, що робили Гаррі та Меган — це нападали на свою сім'ю, яка дала їм усе», «Ганьба! На кого вони впливали?», «А як щодо співчуття тим, кого вони знають — власним родичам?», — обурювалися користувачі соцмереж.

Відзначили також, що прикраси, які Меган обрала для фотосесії, в цілому коштують 384 тисячі доларів — включаючи золотий годинник вартістю 23 тисяч доларів від Cartier, які раніше належали матері Гаррі принцесі Діані.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько Меган Маркл назвав принца Гаррі поганим чоловіком і заявив, що дочка та зять обділяють своїх дітей.

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