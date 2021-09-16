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Світ

Юрист намагався руками найманого кілера вчинити самогубство — щоб син отримав страховку в 10 мільйонів доларів

7:24 16 вересня 2021
Алекс Мурдо

Дивна історія із замахом на життя відомого американського юриста-мільйонера Алекса Мурдо отримала несподіване продовження. На початку вересня 54-річний Мурдо був госпіталізований з пораненням в голову. Алекс розповів поліції, що в нього стріляли з автомобіля, що проїжджав повз, коли він міняв колесо на узбіччі дороги. Поранення виявилося поверхневим.

Тепер же юрист зізнався, що насправді намагався накласти на себе руки, найнявши кілера — свого колишнього клієнта. І хотів, щоб його старший син Бастер отримав страховку після його смерті — 10 мільйонів доларів. Однак все пішло не за планом — замовник вижив.

Мурдо перебував у важкій депресії після загадкового вбивства його дружини Меггі та їхнього молодшого 22-річного сина Пола. Воно було скоєно у червні цього року, сколихнуло всю Америку і витягнуло на світло темні сімейний секрети. Вбивць не знайшли. Через три дні після загибелі дружини та сина помер від раку батько Алекса. До того ж партнери юриста недавно звинуватили його у нецільовому використанні коштів — після чого йому довелося звільнитися.

Алекс вирішив, що не хоче більше жити.

Як повідомляє видання People, адвокат Мурдо Джим Гріффін заявив, що той готовий добровільно здатися владі. Уже видано ордер на арешт Алекса за звинуваченням у змові з метою здійснення страхового шахрайства.

Спільника Алекса, який стріляв в нього, 61-річний Кертіс Едвард Сміт, вже заарештовано.

Династія юристів Мурдо вже понад 100 років добре відома у Південній Кароліні. Юридичну фірму заснував ще прадід Алекса у 1910 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Популярна Instagram-модель вбита за загадкових обставин.

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