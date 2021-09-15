Однорічний племінник Шерон Стоун після смерті став донором органів і врятував життя трьох людей

30 серпня помер племінник і хрещеник кінозірки Шерон Стоун — 11-місячний Рівер Стоун. У малюка відмовили внутрішні органи, і він впав у кому, з якої так і не вийшов. 63-річна Стоун розповіла виданню People, що після своєї смерті Рівер став донором органів і врятував життя трьох осіб.

«Той факт, що моєму хрещенику вдалося врятувати три життя, двох маленьких дітей та 45-річного чоловіка, став розрадою для нашої сім'ї», — сказала Шерон Стоун, додавши, що «ніщо так не допомогло» її родині «перенести трагічну втрату» хлопчика, як пожертвування його органів. Які саме органи були передані актриса не повідомила.

Рівер був сином молодшого брата Шерон Патрика Стоуна та його дружини Таші.

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