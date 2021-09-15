Суд в Москві відмовився пом'якшити вирок Михайлу Єфремову

Другий касаційний суд в Москві не став пом'якшувати вирок відомому російському актору Михайлу Єфремову, якого, за даними ЗМІ, вже готували до дострокового звільнення. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.



Захист актора просив суд скоротити термін ув’язнення в зв'язку з його слабким здоров'ям і перевести з колонії загального режиму в колонію-поселення. Єфремов заявив, що йому треба на свободу для допомоги родині.

«У нас в колонії дуже хороші лікарі, але з моїм здоров'ям такий термін буде відсидіти складно. Ця трагедія — тільки моя вина, але я хочу вийти та допомагати людям, які постраждали від моїх дій. Я наполягаю на пом'якшенні покарання», — сказав актор, якого раніше засудили до восьми років позбавлення волі. Згодом термін був зменшений до 7,5 років колонії.

На це прохання в прокуратурі відповіли, що не можуть приносити користь суспільству.

Захисники повідомляли, що недавно у Єфремова почалися проблеми із зором, які нібито пов'язані з напруженою роботою по пришивання блискавок на куртки. Заявлялося також про набряк Квінке та проблеми з легенями.

Нагадаємо, адвокати наполягають, що Михайло Єфремов страждає від психічного розладу.

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