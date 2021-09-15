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В Індії заарештовано заклинателів змій, які грабували людей, лякаючи їх рептиліями

10:38 15 вересня 2021
заклинатель змій

В індійському місті Делі поліція затримала членів банди заклинателів змій. Вони неодноразово грабували людей, погрожуючи їм рептиліями та ножами. Так, як повідомляє видання Hindustan Times, в поліцію поскаржився 29-річний IT-фахівець Акшат Джанготра. За його словами, він під'їхав на машині до офісу, коли до автомобіля наблизилися троє. Вони кинули у відкрите вікно змій і почали погрожувати чоловікові. В результаті у жертви відібрали золоту каблучку. Грабіжники втекли, прихопивши з собою змій.

Двоє злочинців (19 і 22 років) заарештовані по гарячих слідах. У них були вилучені золоті прикраси та дві змії, яких вони використовували як зброю при пограбуваннях. Плазунів передадуть департаменту дикої природи. Спільника затриманих розшукують.

вилучені змії

Раніше, як писали «ФАКТИ», в мадридському «Реалі» було скоєно зухвале пограбування.

Фото — Pixabay / Hindustan Times

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