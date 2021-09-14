iPhone 13 і не тільки: що показала Apple на великій презентації гаджетів

У вівторок, 14 вересня, в Купертіно, штат Каліфорнія, відбулася презентація нових продуктів компанії Apple. За традицією демонстрацію новинок розпочав особисто голова компанії Тім Кук.

Він почав з нового покоління планшетів. Найбільший ажіотаж викликав iPad mini. Він відрізняється від попередніх планшетів Apple більш тонкими екранними рамками. У нижній частині передньої панелі немає кнопки Home. Кнопка включення розташовується збоку, в неї вбудовано дактилоскопічний сенсор Touch ID. У моделі 8,3-дюймовий IPS-дисплей, вона підтримує 5G. Оснащена портом USB-C замість Lightning.

На задній панелі планшета розташована одинарна камера з широким об'єктивом дозволом 12 мегапікселів з підтримкою функції Smart HDR та можливістю запису відео у 4K. Динаміки забезпечують стереозвук.

Процесор планшета став на 40% швидше. Грати в онлайн-ігри тепер набагато зручніше. Будуть доступні фірмові чохли у кольорах — фіолетовий, рожевий, starlight (золотистий) та космічний сірий.

Ціни на новий iPad mini починаються від 499 доларів. У США гаджет надійде у продаж з наступного тижня.

Потім було представлено новий «розумний» годинник Apple Watch 7. Його продаж розпочнеться наприкінці 2021 року. Заявлена ціна — 399 доларів.

У годинника буде п'ять нових кольорів, заряд буде здійснюватися також через USB-C. Старі ремінці від розумних годинників будуть підходити й для сьомої моделі.

Apple вперше використовувала для «розумних» годинників стандарт IPX6. У компанії заявляють, що самі «стійкі» годинники в історії. У них можна плавати та навіть занурюватися під воду на глибину до 50 метрів. Батарея тримає 18 годин без підзарядки. Гаджет заряджається на 33% швидше, ніж його попередники.

Екран годинника став на 20% більше, ніж раніше. Форму сьомої моделі було змінено, вона отримала закруглені кути. Кнопки стали трохи більше. Головна особливість — на дисплеї тепер поміщається на 50% більше тексту.

Також Apple представила смартфони серії iPhone 13. Гаджет отримав оновлений дизайн з відмінним від минулого покоління блоком камер. Виріз під фронтальну камеру та сенсори FaceID зменшилися, а динамік винесено під стик скла й алюмінієвої рамки. iPhone 13 буде випускатися у синьому, рожевому, червоному, білому та чорному кольорах.

Смартфони оснащені новим процесором Apple A15 Bionic. Він створений за пятінанометровому техпроцесу, має шість ядер: два високопродуктивних та чотири енергоефективних. За словами представника компанії, він на 50% швидше «головних конкурентів».

iPhone 13 отримав також нові сенсори камер. Хоча їхня роздільна здатність — 12 мегапікселів — не змінилася, вони пропускають більше світла. Пікселі розміром 1,7 вловлюють на 47% більше світла. Обидва сенсори, включаючи ультраширококутний, отримали оптичну стабілізацію.

Пам'ять iPhone 13 mini збільшена вдвічі — до 128 гігабайтів. Ця модифікація буде коштувати 700 доларів.

У камер з'явився режим «кіноефектів» (Cinematic Mode), який забезпечує швидку зміну фокуса.

Ціна iPhone 13 — від 799 доларів. Будуть доступні версії на 128 ГБ та 512 ГБ.

Дизайн iPhone13 Pro нагадує iPhone4 через металік по межах корпусу. Модель буде доступна у чотирьох кольорах, зокрема у новому — небесно-блакитному.

Є підтримка MagSafe. У топової лінійки буде два розміри: Pro та Pro Max. Розміри дисплеїв 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. Дисплей, як у «звичайних» версій iPhone 13 — Super Retina XDR. Використана технологія ProMotion. Підтримка частоти оновлення екрану до 120 Гц.

Камери з ультрашироким об'єктивом. Ще одна камера має лінзу, що дозволяє проводити вкрай деталізовану макрозйомку. Оптичний зум — 3x для фотографій та відеозаписів. Вперше впроваджено технологію Photographic Styles для фото. Компанія запевняє, що це не фільтр. Йдеться про особливу роботу камери та подальшу обробку зображення процесором.

Відеозапис здійснюється у роздільній здатності 4K, 60 кадрів в секунду.

Збільшена робота акумулятора у порівнянні з попередниками. Заряд буде триматися на 1,5 години довше у Pro, а у Pro Max 13 — на 2,5 години.

Доступні версії в 128, 256, 512 ГБ. Також вперше з'явиться варіант в 1 ТБ. Ціни такі — iPhone 13 Pro від 999 доларів, Pro Max — від 1 099 доларів.

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