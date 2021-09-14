Неймовірно, але факт: півень та козел разом відбили курку у яструба — відео

На фермі в нідерландській провінції Гелдерланд камера спостереження зняла дивовижний випадок взаємовиручки тварин. На курку, яка нічого не підозрювала та щось клювала в траві, з неба несподівано спікірував яструб. Полетіло пір'я — свійський птах явно програвав у нерівній боротьбі. Але на допомогу самовіддано кинувся півень. А до нього майже відразу приєднався козел на ім'я Бруін. Хижак спасував перед двома супротивниками та покинув поле бою.

Незабаром з'явився і 59-річний фермер Яп Бетс. Він почув пронизливе перелякане кудкудакання і вибіг з дому, але півень з козлом встигли впоратися з нападником до приходу господаря.

Курка отримала травми, але загалом здорова.

Як пише видання Daily Mail, фермер каже, що це вже не перша подібна подія, яка змушує його пишатися своїми тваринами. Раніше курок двічі рятували від хижих птахів кози та індики.

Користувачі соцмереж називали півня і козла героями. І говорили, що відео нагадує їм сцену з діснеївського мультфільму.

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Фото Pixabay

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