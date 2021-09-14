Жириновський втратив штани в прямому ефірі: в мережі з'явилося відео

Скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив в скандал під час передвиборних дебатів. У прямому ефірі він ледь не позбувся штанів. Сталося це якраз у той момент, коли він розпікав конкурентів-комуністів і самого президента Володимира Путіна.

Втім, Жириновський встиг притримати штани і глядачам не довелося споглядати ще й його нижню білизну. Ніяк не коментуючи інцидент, ліберал-демократ просто продовжив свій спіч.

Відзначимо, що тільки напередодні політик осоромився на мітингу, куди вирішив прибути по-багатому — в кареті. Однак коні відмовилися його везти.

У мережі вирішили, що таких збігів не буває, і спрогнозували швидке завершення політичної кар'єри Жириновського.

Інший же коментатор пов'язав падіння брюк зі скандаліста зі згадуванням їм слова «комунізм».

Нагадаємо, Жириновський є фігурантом бази «Миротворець» за фінансування тероризму та найманства, передачу бойовикам озброєнь і військової техніки, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

В Україні Жириновського, а також його соратників по ЛДПР — Олексія Діденко і Михайла Дегтярьова — звинувачують у фінансуванні тероризму. Слідство знайшло докази причетності Жириновського, Діденко і Дегтярьова до матеріальної допомоги бойовикам «ДНР» і «ЛНР». Навесні-влітку 2014 року в Москві троє обвинувачених відкрили збір коштів для терористичних угруповань, знайшли приміщення в російській столиці «для роботи представництва» бойовиків. Крім того, були отримані докази, що російські політики поставляли транспорт для бойовиків «Сомалі», і ця техніка застосовувалися в боях проти українських військових в районі Донецького аеропорту. Однак резонансний судовий процес проти одіозного російського політика зірвався через неявку на суд адвокатів.

540

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter