Зараження без натискань: Apple випустила оновлення проти шпигунської програми

Компанія Apple виявила вразливість, через яку могли зламати iPhone, і представила оновлення для системи безпеки. Як повідомляє видання New York Times, нове оновлення повинно усунути можливість злому iPhone через шкідливе програмне забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group.

За даними канадської дослідницької групи Citizen Lab, яка спеціалізується у сфері інтернет-безпеки, ізраїльська компанія використовувала уразливість Apple, щоб непомітно для користувача заразити смартфон через службу обміну повідомленнями iMessage. Це так звана «атака з нульовим кліком», тобто користувачеві не потрібно відкривати документ або натискати на посилання перед тим, як його пристрій буде зламано. Для злому телефону шпигунській програмі досить було проникнути у пристрій — без будь-якої взаємодії з його власником.

Уразливість існувала щонайменше з лютого 2021 року. Шпигунське програмне забезпечення Pegasus використовувалося переважно для стеження за журналістами, політиками, адвокатами та активістами по всьому світу.

Оновлення випустили для iPhone 6 і пізніших поколінь телефонів, а також для всіх моделей планшетів.

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