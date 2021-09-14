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Путін перейшов на режим самоізоляції: що відомо

13:33 14 вересня 2021
Путін

Володимир Путін оголосив про те, що йде на самоізоляцію через ковіда. Російський президент заразився не сам — коронавірусну інфекцію підчепили певні особи в його оточенні. Про це Путін розповів по телефону лідерові Таджикистану, пояснюючи, чому на поточному тижні не приїде в Душанбе.

Днем раніше Путін під час зустрічі з паралімпійцями скаржився, що хворих в його оточенні все більше, і, можливо, доведеться йти на карантин.


Прес-секретар Дмитро Пєсков відмовився уточнювати, хто саме з оточення Путіна захворів. У зв'язку з самоізоляцією російського президента все його зустрічі з політиками скасовуються. Останнім Путін встиг прийняти в Кремлі сирійського лідера Башара Асада. На переговорах теж піднімалася тема коронавірусу, але лише в контексті поставок російських вакцин в Сирію.

Нагадаємо, в попередній раз спалах коронавірусної інфекції в російському політикумі трапився навесні 2020 року. Тоді захворіли прес-секретар Путіна, прем'єр Михаїл Мішустін і головлікар московської лікарні, куди Путін приїжджав з інспекцією.

Фото kremlin.ru

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