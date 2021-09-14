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У родині прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона сталося лихо

9:12 14 вересня 2021
Борис Джонсон з матір&#39;ю

У родині 57-річного прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, чия дружина Керрі зараз вагітна другою дитиною, сталося лихо. Як повідомляє видання The Telegraph, у віці 79 років в одній з лікарень Лондона раптово померла мати глави уряду — художниця Шарлотта Джонсон-Вал.

У віці 40 років у жінки була діагностована хвороба Паркінсона.

Джонсон-Вал, уроджена Фосетт, була дочкою відомого юриста сера Джеймса Фосетта. Він очолював Європейську комісію з прав людини у 1972—1981 роках. Зі своїм майбутнім чоловіком Стенлі Джонсоном Шарлотта познайомилася в Оксфордському університеті. І вийшла за нього заміж у 1963 році. У цьому шлюбі народилося четверо дітей — Борис, Джозеф (який став консервативним політиком), Лео (бізнесмен) і Рейчел (журналістка). Бувши заміжньою Шарлотта пережила нервовий зрив і провела дев'ять місяців в психіатричній лікарні. Пара розлучилася у 1979 році.

У 1988 році Шарлотта Джонсон вийшла заміж за американського історика Ніколаса Вала, фахівця з новітньої історії Франції, і переїхала до Нью-Йорка. Жінка повернулася до Лондона після смерті чоловіка у 1996 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Тур-менеджер Rolling Stones загинув в могилі, яку рив для свого собаки.

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