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Загадкове вбивство «ковбасного короля»: в Росії затримали легендарного кілера

8:26 14 вересня 2021
затриманий

У Москві після місяця пошуків затримано утікача з СІЗО Олександра Мавріді, підозрюваного у вбивстві «ковбасного короля» Володимира Маругова. При затриманні Мавріді чинив супротив. Про це повідомив СКР.

50-річний Мавріді в компанії ще чотирьох в'язнів втік зі слідчого ізолятора в Московській області, коли черговий «забув» закрити дверний лоток для подачі їжі («годівничку») і другий дверний засув. Крім того, у втікачів був гайковий ключ, який очевидно передали з волі. Охоронці з якоїсь причини не відразу відреагували на втечу, а камери спостереження були відключені.

Втікачі на свободі пробули кілька днів, після чого їх затримали. Мавріді вдалося переховуватися більше місяця, а потім і його вирахували в одному з районів Москви.

Мавріді підозрюється в тому, що в ніч на 2 листопада 2020 року напав на бізнесмена Володимира Маругова, власника «М'ясної імперії» і «Озерецьких ковбас», і вбив «ковбасного короля» з арбалета. Затримали ймовірного кілера на наступний день. З тих пір підслідний перебував в СІЗО в місті Істра, а в ніч на 6 серпня 2021 року звідти була здійснена втеча. Організатором операції вважають Мавріді.

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