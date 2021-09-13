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Шестирічна донька князя Монако Альбера та княгині Шарлін опинилася в інвалідному візку

16:37 13 вересня 2021
принцеса Габріелла

Княгиня Монако Шарлін, яка вже кілька місяців лікується в ПАР далеко від дітей і чоловіка, опублікувала в Instagram знімки, які стурбували фанатів княжої сім'ї. Шарлін показала фотографії її шестирічних двійнят, які відвідали щорічну виставку собак у Монако.

Принца Жака і принцесу Габріеллу, які днями вирушили в перший клас, супроводжувала їх тітка принцеса Кароліна, а також кузини — Шарлотта Казірагі-Рассам і Мелані-Антуанетта де Масси.

Габріелла на всіх фото була в інвалідному візку та з гіпсовою пов'язкою на нозі. Шарлін не уточнювала, якого роду травму отримала її дочка. Дівчинка була в гарному настрої.

Як повідомляє видання People, за даними інсайдера, травма Габріелли — це «просто розтягнення зв'язок». Вона невдало впала під час гри.

Раніше «ФАКТИ» писали — Поки княгиня Шарлін лікується в ПАР, князь Монако Альбер відвіз їхніх шестирічних дітей до Ірландії.

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