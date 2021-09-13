Напередодні офіційної презентації стали відомі особливості нових iPhone 13

Напередодні презентації нової лінійки смартфонів iPhone 13, яку компанія Apple проведе 14 вересня, видання Bloomberg повідомило про особливості новинок.

Дизайн iPhone 13 не зміниться, хоча зменшиться виріз в дисплеї. iPhone 13 буде як і раніше оснащений двома камерами, а iPhone 13 Pro / Pro Max — трьома. Серед нових функцій камери будуть портретний режим для відео та система «розумних» фільтрів на основі «штучного інтелекту». Для професійного знімання на Pro-моделях з'явиться запис відео у високоякісному форматі ProRes.

Апаратну основу iPhone 13 складе швидший процесор A15 Bionic — трохи швидше в порівнянні з A14.

У моделях Pro будуть нові LTPO-дисплеї з частотою до 120 Гц та більш низьким енергоспоживанням.

Важливим нововведенням стане супутниковий зв'язок для екстрених викликів — на випадок, якщо користувач телефону опиниться поза зоною дії стільникового зв'язку. Правда, ця функція, можливо, повноцінна буде введена в дію лише в майбутньому році.

«Хоча обладнання для такої функції може технічно бути присутнім усередині нових пристроїв, не чекайте, що підтримка програмного забезпечення з'явиться раніше наступного року, як мінімум. Щоб внести ясність, це також не будуть справжні супутникові телефони. Ви отримаєте можливість відправляти екстрені повідомлення та сигнали лиха, а не дзвонити своєму найкращому другові з вершини гори», — пише експерт Bloomberg Марк Гурман.

Дизайн годин Apple Watch буде змінений вперше з 2018 року. Нові моделі отримають пласкіші краї та дисплей. Екран годин стане більше. Також пристрій забезпечать більш швидкісним процесором.

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