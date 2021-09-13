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Цуценя, яке народилося з перевернутими лапами, перенесло операцію та вчиться ходити

10:43 13 вересня 2021
Щеня

У США фахівці Коледжу ветеринарної медицини при Державному університеті Оклахоми успішно прооперували цуценя породи рет-тер'єр, яке народилося з перевернутими передніми лапами. Як повідомляє CNN, зараз малятко на окличку Сігги вчиться ходити. Тепер її лапки знаходяться в правильному положенні, і у Сігги є шанс на нормальне життя. Відео можна подивитися на YouTube-каналі коледжу.

Доктор Ерік Клері, який оперував Сігги, раніше вже проводив подібну операцію у 2019 році — з псом по кличці Майло. Однак на цей раз випадок був ще більш важким. 13-тижневу Сигги принесли в коледж працівники притулку для тварин.

Сигги вчиться ходити

Раніше в Таїланді, як писали «ФАКТИ», прооперували папугу, який з'їв більше 20 діамантів.

Фото Oklahoma State University

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