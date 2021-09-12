У Польщі п'яний прокурор заявився голяка у магазин й бігав голим по вулицях

У Польщі районний прокурор міста Свидниця голяка розгулював по вулицях та відвідав продуктовий магазин. Про це пише Daily Mail.

Відзначається, що чоловік був п'яним, його сфотографували перехожі. На одному зі знімків він з чотирма пляшками пива у продуктовому магазині. На інших — гуляє вулицями міста й направляється у парк.

Про непристойну поведінку прокурора повідомили в поліцію. Його затримали та відсторонили від виконання обов'язків.

Тепер прокурору обирають міру покарання.

Нагадаємо, влітку в Києві на Троєщині чоловік розгулював голим між потоками машин.

Раніше в центрі столиці група голих чоловіків, на яких, крім медичних масок, шкарпеток та взуття, нічого з одягу не було, закликала українців носити маски.

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter