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Двічі вдарив по обличчю й відібрав телефон: в Росії чоловік побив та пограбував 9-річну дівчинку посеред дня

15:44 12 вересня 2021
НАПАД

В Росії дорослий чоловік серед білого дня побив та пограбував 9-річну дівчинку.

Інцидент стався 11 вересня близько 14:00 у Солнечногорську Московської області, передає Telegram-канал Mash.

На кадрах можна бачити, як чоловік підходить до дитини ззаду, хватає дівчинку за шию та відтягує вбік.

Грабіжник двічі вдарив дівчинку по обличчю, а потім відібрав у неї мобільний телефон.

Повідомляється, що підозрюваного вже затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження про грабіж із застосуванням насильства.

«ФАКТИ» писали про надзвичайну подію під Києвом, де грабіжник забрався вночі до чужого будинку й напав з ножем на дітей.

Раніше під Києвом затримали банду грабіжників, які зв'язали пенсіонерів та винесли з їхнього будинку гроші і цінні речі.


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