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Драма на стадіоні: вболівальники врятували кота за допомогою американського прапора

11:28 12 вересня 2021
Кот на стадіоні

На стадіоні Hard Rock у Маямі під час футбольного матчу розігралася драма, яка повністю відвернула увагу уболівальників від спортсменів. Як повідомляє CBS, трибуни спостерігали за котом, який, судячи з усього, намагався перелізти через виступ даху, але зірвався і з останніх сил намагався втриматися на великій висоті, чіпляючись кігтями за огорожу на одному з верхніх рівнів.

Зображення передавалося на великі екрани, так що за подіями спостерігали всі глядачі. Зрештою кіт впав, але його падіння пом'якшив американський прапор, який розтягла внизу група жалісливих фанатів американського футболу.

Кот залишився цілий і неушкоджений, відбувшись лише переляком. Його урочисто показали всьому стадіону, як новонароджене левеня Сімбу в знаменитому мультфільмі «Король Лев». Люди влаштували овацію, аплодуючи стоячи.

Раніше «ФАКТИ» писали — Пес забив гол в матчі чемпіонату Чилі: кумедне відео.

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