Ніяких Путіних: податкова в Швеції заборонила називати новонародженого ім'ям російського президента

У Швеції подружжю заборонили називати дитину ім'ям і прізвищем чинного президента Росії Володимира Путіна, якого раніше запідозрили як мінімум в бісексуальності. Відповідне рішення прийняли в податкову службу в відповідь на запит подружньої пари з міста Лахольм, повідомляє The Local.

Причин в податковій не озвучили, проте згідно із законодавством країни імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія.

Наприклад, раніше в Швеції не дозволили зареєструвати дітей під іменами Форд, Аллах, Плеснер і Кью.

Нагадаємо, раніше російський письменник і публіцист Дмитро Биков, якого намагалися свого часу отруїти співробітники ФСБ, висловив несподіване думку про те, що в самій Росії у Путіна є всього 5% переконаних прихильників і стільки ж супротивників.

фото Фонтанка

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