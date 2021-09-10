Перевернуті носороги та оргазми, що прочищають ніс: оголошені лауреати жартівливого аналога Нобелівської премії

У Гарвардському університеті відбулася чергова церемонія вручення жартівливої альтернативи знаменитої Нобелівської премії — Ігнобелівської премії (Ig Nobel Prize). Англійське слово «ignoble» перекладається, як «ганебний». Її також ще іноді називають Шнобелівською премією. Вона вручається за найнезвичайніші та найкурйозніші досягнення в науці, які, за словами організаторів, «змушують спочатку засміятися, а потім — задуматися».

Премія була заснована у 1991 році журналом «Аннали неймовірних досліджень».

Цього року церемонію проводили онлайн.

Як повідомляє видання The Guardian, у номінації «Ігнобелівської премія миру» перемогли вчені Університету Юти, які прийшли до висновку, що борода у чоловіків з'явилася як засіб захисту обличчя від ударів в кулачному бою.

«Справа не в тому, що борода забезпечує надійний захист. По-справжньому сильний удар завжди буде небезпечним. Але ми можемо сказати, що вона забезпечує деякий захист кісток і шкіри», — говорить керівник дослідження професор Девід Керріер. Він також вважає, що борода, закриваючи частину обличчя, може також ускладнювати противнику потрапляння в щелепу.

Премія з економіки дісталася професору з Франції Павло Блаватському. Він виявив, вивчивши фотографії політиків, що їх ожиріння корелює з рівнем корупції в країні.

Премія з фізики отримали вчені, які з'ясували, чому пішоходи не стикаються постійно. А приз «за кінетику» — інша команда вчених за роботу, яка пояснює, чому пішоходи все ж іноді стикаються.

Приз за «транспортування» дістався групі фахівців з Намібії, які виявили, що перевозити транквілізованих носорогів догори ногами по повітрю, ймовірно, корисніше для цих тварин, ніж носити їх на боці в стропах.

Премія в галузі екології була присуджена дослідженню безлічі бактерій, що живуть на жувальній гумці, яка прилипла до тротуару в різних країнах світу.

Премія з біології пішла до доктора Сюзанни Шетц зі шведського Лундського Університету за її велику роботу над муркотанням, шипінням, виттям, гарчанням, нявканням та іншими звуками, які коти застосовують при спілкуванні один з одним і з людьми.

Головний приз з ентомології вручений за новий метод ліквідації тарганів на підводних човнах.

Німецький професор Сем Булут та його колеги отримали медичну премію за дослідження, які показали, що секс з оргазмом є ефективним протинабряковим засобом при нежиті, який прочищає ніс. Ця ідея вперше спала на думку Булуту на основі власного досвіду. Після чого він серйозно зайнявся вивченням цього питання.

Лауреатами премії з хімії стали вчені, які вивчили, як змінюється запах, який випускають глядачі в кінотеатрі, коли дивляться фільми в різних жанрах — комедії, жахи та насильство або сумні сюжети.

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