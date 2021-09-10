Перша країна ЄС скасувала всі обмеження через коронавірус

У Данії в п'ятницю, 10 вересня, мають намір зняти всі обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як пише Politico, ця держава стане першою в Євросоюзі, яка повернеться до передпандемічного повсякденного життя.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок ще наприкінці серпня, заявивши, що вірус «більше не становить серйозної загрози для суспільства» через високі показники вакцинації та невелику кількість важких захворювань та смертей.

Відзначається, що ковід-сертифікат більше не будуть вимагати при відвідуванні ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів. Діти, які контактували з хворими COVID-19, автоматично не відправлятимуться додому. На карантин потраплять лише інфіковані люди. У звичайному режимі працюватимуть школи та офіси.

Рішення влади Данії називають останнім кроком щодо пом'якшення заходів у боротьбі з пандемією, включаючи скасування вимоги обов'язкового носіння масок у громадському транспорті, ухваленого ще 13 серпня.

Стосовно поїздок у Данію, то на даний момент жодних змін для туристів з України немає — для в'їзду в країну, як і раніше, потрібні негативні тести на ковід. Така інформація міститься на інтерактивній карті МЗС України.

Нагадаємо, що з 9 вересня в'їзд українцям дозволила Польща — самоізоляція не потрібна вакцинованим туристам, а також тим, хто перехворів на ковід та має документальне підтвердження цього.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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