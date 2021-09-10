Британська королева Єлизавета II підтримує рух за права темношкірих Black Lives Matter («Життя чорних важливі»). Про це, як пише Daily Mail, повідомив в інтерв'ю телеканалу Channel 4 перший в історії Великобританії темношкірий лорд-лейтенант Лондона Кен Оліс, персональний представник монарха.

Кен Оліс

Громадський рух BLM зародився ще у 2013 році. І набув небаченого масштабу у кінці травня 2020 року, породивши масові протести по всьому світу після вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда.

Рух раніше публічно підтримали онук королеви принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які постійно проживають тепер у США.

На запитання, чи підтримує Букінгемський палац рух BLM, сер Кен (його батько нігерієць, а мати — британка) заявив: «Відповідь проста — так». За його словами королева та члени її сім'ї є прихильниками Black Lives Matter і «пристрасно дбають» про те, щоб прищепити єдиній британської нації цінності, за які бореться рух проти расизму.

Найвисокопоставленіший представник Її Величності в Лондоні також заявив, що особисто обговорював тему расизму з членами королівської сім'ї після вбивства Джорджа Флойда.

Раніше Меган Маркл, яка є наполовину афроамериканкою, в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, яке вони з принцом Гаррі дали у березні цього року, звинуватила члена сім'ї чоловіка в расизмі. Вона також припустила, що з расистських міркувань її первістку Арчі не надали титул принца. Хоча насправді цей титул йому не належав відповідно до британських законів.

Єлизавета II у відповідь заявила, що з цими звинуваченнями розберуться в сімейному колі, і що спогади «можуть відрізнятися». А старший брат Гаррі принц Вільям сказав журналістам, що його сім'я «зовсім расистська».

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі та Меган Маркл збираються до Британії: палац в шоці.

фото Twitter

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